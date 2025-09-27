Ciudadanos denunciaron a un hombre que cometía actos sexuales en la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna de Navojoa.

En las últimas semanas, usuarios de la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna, en Navojoa, denunciaron la presencia de un hombre que se exhibía con actos sexuales mientras las personas realizaban actividades físicas en el lugar.

Recientemente una joven logró grabar en video al sujeto masturbándose. En el clip, que rápidamente se viralizó en redes sociales, la mujer lo enfrentó con la frase: “¿no te da vergüenza?”, lo que provocó que el individuo huyera.

Autoridades actúan tras denuncia formal

Tras la difusión del material, la Comisaría de Seguridad Pública de Navojoa confirmó haber recibido una denuncia formal y anunció que se tomarán medidas inmediatas de seguridad en la zona.

Entre las acciones se encuentra el incremento de rondines de vigilancia, así como la mejora de la iluminación y limpieza dentro de las instalaciones deportivas, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes.