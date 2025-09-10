Sonora registra 569 casos de dengue en 2025, frente a 33 en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del mil 624%.

La vigilancia epidemiológica estatal confirmó que hasta la semana 35 de 2025 se han registrado 569 casos de dengue en Sonora, frente a los 33 reportados en el mismo periodo de 2024. Esto significa un incremento del 1,624% en un año.

Municipios con más casos

Guaymas: 462 casos

San Ignacio Río Muerto: 75 casos

Hermosillo y Cajeme: 9 casos cada uno

Otros municipios presentan cifras aisladas

El responsable estatal de vigilancia epidemiológica, Jesús Manuel Contreras García, explicó que el repunte se debe a factores climáticos como lluvias recientes y altas temperaturas, además de la existencia de criaderos activos desde marzo.

De los 569 casos, solo 7 fueron clasificados como dengue grave. No se han registrado defunciones.

El sector salud refuerza operativos de control larvario, nebulización y capacitación médica, además de campañas para eliminar criaderos en viviendas.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener patios, techos y recipientes libres de agua acumulada.

“El mosquito transmisor se reproduce dentro de los hogares, en cubetas, floreros o llantas; por eso la participación ciudadana es clave”, señaló Contreras.