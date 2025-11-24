Los operativos fueron realizados por parte de las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, en la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada en la entidad.

Duro golpe al tráfico de drogas en el estado de Sonora, con el decomiso de 23 millones 691 mil 547 dosis de droga durante operativos realizados entre el 17 y 23 de noviembre.

En estas acciones participaron de manera conjunta elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes aseguraron 39 armas de alto calibre y 4 mil 947 cartuchos, impidiendo que el arsenal fuera utilizado para afectar la integridad de la ciudadanía.

Además, se aseguraron 64 vehículos, se ejecutaron 25 órdenes de cateo y se cumplimentaron 111 órdenes de aprehensión, en diversos municipios.

Las personas detenidas y todo el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su debida integración jurídica.



