El vehículo Dodge Charger con reporte de robo fue localizado sobre la autopista Golfo de Santa Clara-San Luis Río Colorado, y en cuyo interior se encontraban dos armas de fuego.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), lograron decomisar dos armas de fuego y un vehículo robado, durante un operativo en San Luis Río Colorado.

El automóvil Dodge Charger con reporte de robo fue localizado sobre la autopista Golfo de Santa Clara-San Luis Río Colorado.

Tras una inspección, al interior se encontraron dos armas tipo fusil, 10 cargadores y alrededor de 165 cartuchos.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.

Las autoridades mantienen presencia policial para dar seguimiento a los operativos de prevención y combate al delito.