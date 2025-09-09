En su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo mexicano recordó que el programa surge de la necesidad de apoyar al sector, que en los últimos meses se ha visto afectado por el cierre de la frontera y el gusano barrenador.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), anunció que el crédito a ganadores sonorenses, que también contempla también a los de los estados de Coahuila y Durango, será de dos mil 181 millones de pesos.

“Esencialmente es una solicitud que ellos tenían desde hace mucho tiempo: que en vez de exportar, se produzca en México. Y particularmente, ahora con el cierre de la frontera, ellos solicitan más esta situación” , dijo Sheinbaum Pardo.

La mandataria federal señaló que una parte es una inversión directa por parte del Gobierno Federal (alrededor de 600 millones de pesos), otra parte de las entidades federativas, otra son los créditos para engorda y otra para la construcción de los Centros Integrales de Producción.

Tras preguntársele sobre la fecha de arranque del programa, Sheinbaum comentó que esperan que la entrega de los créditos "empieza la próxima semana" .

Finalmente, sobre la posible reapertura a la exportación de ganado, la presidenta dijo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (EU) planteó que sea en el mes de noviembre, sin embargo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) trabaja con las autoridades estadounidenses para que sea lo más pronto posible.