A más de un año de su desaparición, las autoridades continúan el llamado a la ciudadanía para ayudar a localizar a la menor, de quien se desconoce su paradero desde septiembre del año pasado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene activa la Alerta Amber Sonora para la localización de Daniela Martínez Zazueta, una niña que fue sustraída de su domicilio el 27 de septiembre de 2024, en la colonia Olivares, en la ciudad de Hermosillo.

De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, la menor fue vista por última vez ese día y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en peligro.

Daniela tenía 4 años de edad al momento de su desaparición. Es de tez morena clara, mide aproximadamente un metro de estatura, tiene complexión delgada, cara ovalada, ojos medianos color café claro, cejas pobladas, nariz ancha y chica, boca pequeña con labios delgados, y cabello castaño claro, corto y lacio con fleco.

No se tiene información confirmada sobre la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, y hasta ahora no se han difundido actualizaciones sobre su localización.

La Fiscalía de Sonora solicita a la ciudadanía reportar cualquier información que ayude a encontrarla al teléfono (662) 289 88 00, extensión 15701 o al 911.