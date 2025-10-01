El halterista Daniel Velázquez López, de Guaymas, conquistó tres medallas de bronce en el Campeonato Nacional Juvenil Sub 17 en Guanajuato.

El atleta compitió en la división de los 56 kilogramos y consiguió bronce en la modalidad de arranque con 75 kilos levantados. En envión alcanzó los 100 kilos, lo que significó un nuevo registro personal y le permitió asegurar otra medalla en el certamen.

Velázquez había competido previamente en la división de los -49 kilogramos durante la Olimpiada 2025. Sin embargo, tras la eliminación de esa categoría debió adaptarse a los -56 kilos. Con un peso corporal de 53 kilogramos, enfrentó el reto y logró subir al podio nacional.

Reconocimiento de su entrenador

El entrenador Luis Meléndez expresó satisfacción por los resultados y destacó la constancia del guaymense:

“Este resultado apenas es el inicio para continuar con el avance en la disciplina de alterofilia. Daniel ha mantenido un buen ritmo y constancia que lo han llevado a posicionarse entre los mejores del país”, señaló.

El logro posiciona al joven como una de las nuevas promesas de la halterofilia en Sonora y coloca nuevamente a Guaymas en el mapa deportivo nacional.