Este martes se llevó a cabo el sepelio de una familia entera que perdió la vida el pasado sábado 1 de noviembre en una tienda Waldos, ubicada en el centro de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Durante el fatídico evento perdieron la vida: Maribel Castro, madre de familia de 47 años; Alejandro Fernández de 10 años y hermano de Lupita Fernández Castro, de 25 años, y que tenía siete meses de embarazo.

Sus muertes fueron confirmadas por sus familiares a través de redes sociales, poco después de que sus cuerpos fueron identificados.

"Se me fueron, me dejaron solo, los llevaré en mi corazón, mamá, hermana, hermano y mi sobrinita que venía en camino, los amaré por siempre, que descansen en paz” , dijo Ángel Fernández, hijo y hermano de los fallecidos.

Mientras que Rey Vázquez Joel, esposo de Lupita, dedicó un mensaje a ella y a su bebé.

“ El amor de mi vida tantos momentos juntos, risas, llantos, bailes, todo lo que pasamos juntos, y un maldito accidente te arrebató la vida junto con nuestra bebé era juntos para toda la vida mi amor como te había prometido y te me fuiste ahora que voy a hacer sin ti perdóname por no haber alcanzado a llegar a salvarte no alcanze a salvarlas eras, eres y siempre serás el amor de mi vida descansa en paz mi Reyna hermosa, era yo el que se tenía que haber ido no tú” .

Entre lágrimas, recuerdos, y un ambiente de profunda tristeza y dolor, rodeados además de globos blancos y rosas, la familia fue despedida tras un hecho que ha puesto de luto, no solo a las familias de las víctimas, sino a todo un estado.