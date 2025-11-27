Los hechos se remontan al 26 de diciembre del año 2023, cuando el agresor sometió físicamente a la víctima en una vivienda ubicada en la colonia Misiones sección Prados.

La Fiscalía de Sonora obtuvo una sentencia de 45 años de cárcel en contra de Jonathan Misael ‘N’, feminicida de Mireya ‘N’, a quien privó de la vida en un domicilio de Ciudad Obregón, Sonora.

Los hechos se remontan al 26 de diciembre del año 2023, cuando el agresor sometió físicamente a la víctima en una vivienda ubicada en la colonia Misiones sección Prados.

En el inmueble, el cual era habitado por ambos, propinó golpes y maniobras de asfixia a la víctima.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el agresor obstruyó la respiración de la víctima mediante presión en cuello, boca y nariz, provocando su muerte por asfixia por estrangulamiento.

Estos actos fueron cometidos por razones de género, tras sustentarse su relación de pareja, antecedentes de violencia previa y el hecho de mantener incomunicada a la víctima dentro del domicilio.

Peritajes forenses, análisis criminalísticos, evidencia física y testimonios integrados por agentes del Ministerio Público y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) permitieron acreditar la responsabilidad penal del imputado.

La pena fue impuesta durante la audiencia de individualización de la sanción, donde también se ordenó el pago de una multa por 207 mil 480 pesos, al considerarse su responsabilidad en estos hechos.







