Por primera vez en la historia de la peregrinación a Magdalena de Kino, el presidente municipal de Nogales, Juan Francisco Gim, participó en la inauguración de la fiesta religiosa más antigua y famosa de la región. Con un emotivo mensaje, el alcalde dió inicio oficial a la peregrinación que año con año convoca a miles de fieles de diferentes partes del estado y del país.

Presidencia del Obispo José Luis Cerra Luna

El evento religioso fue presidido por el recién nombrado Obispo Monseñor José Luis Cerra Luna, quien destacó la importancia de esta tradición para la comunidad. El Obispo recalcó que la peregrinación es un momento de reflexión, fe y esperanza para los fieles que se congregan en Magdalena de Kino para venerar al Santo Patrón, San Francisco Javier, posteriormente brindo la bendición a tres feligreses que iniciarían su recorrido.

Una de las novedades más destacadas de esta edición es la bendición de los peregrinos por parte del Obispo José Luis Cerra Luna. El alcalde Juan Francisco Gim destacó la importancia de este gesto, que combina el protocolo de seguridad con el protocolo humanista y espiritual. "La bendición es un momento significativo para los peregrinos, que se preparan para emprender un viaje físico y espiritual hacia el santuario de San Francisco Javier" , detalló el Alcalde Juan Francisco Gim Nogales.

Además el primer mandatario del municipio fronterizo aseguró que la participación de autoridades federales, estatales y municipales serán el punto clave para la seguridad de los caminantes .

El alcalde también destacó la coordinación entre las diferentes autoridades y organismos que trabajan juntos para garantizar la seguridad y tranquilidad de los peregrinos. "La Guardia Nacional, el Ejército, la Cruz Roja y la Policía Municipal están trabajando juntos para cubrir todos los kilómetros de la ruta de peregrinación" , informó en entrevista.

El alcalde nogalense hizo un llamado a la conciencia y la solidaridad de los conductores y peregrinos para que transiten con cuidado y respeto por la carretera. "La seguridad y la tranquilidad de los peregrinos son fundamentales para que la peregrinación se desarrolle de manera pacífica y segura" , agregó.

La expectativa es alta para esta peregrinación, que se espera sea multitudinaria como en años anteriores que se han llegado a recibir hasta doce mil visitantes, subrayó el munícipe.