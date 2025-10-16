En una jornada violenta, siete personas fueron asesinadas en cuatro acontecimientos en Ciudad Obregón. El fiscal del Estado, Gustavo Salas, confirmó que ya hay cuatro detenidos; uno de los fallecidos ya fue identificada.

El pasado miércoles 15 de octubre, siete personas fueron asesinadas en cuatro diferentes acontecimientos en Ciudad Obregón, confirmó Gustavo Salas Chávez, fiscal general de justicia del Estado de Sonora.

“Tuvimos un pico de violencia importante en Ciudad Obregón, estás personas en cuatro diferentes lugares fueron víctimas por disparo de arma de fuego, hemos encontrado en los cuatro sitios casquillos de diferentes calibre fundamentalmente 9 mm” , expresó.

Añadió que ya se ha iniciado con las investigaciones correspondientes y una de las personas fallecidas ya fue identificada, por lo que se trabaja para determinar la identidad del resto de los cuerpos.

Comentó que elementos de la Armada de México y Policía Municipal capturaron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad que portaban armas de fuego cuyos calibres coinciden con los involucrados en las diferentes escenas del crimen.

Por su parte, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, dijo que en la detención de las cuatro personas presuntamente involucradas en estos hechos se aseguraron tres armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, además de cargadores y cartuchos.

"A estas personas se les aseguraron tres armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cargadores y cartuchos, lo demás relacionado con su participación en los hechos que ya mencionó el fiscal será materia de investigación” , dijo.

Las corporaciones e instancias que integran el Gabinete de Seguridad se encuentran en ejecución de actos de investigación e intercambio de información, así mismo la investigación de campo ha arrojado indicios que permita el procesamiento de cateos en diversos puntos del municipio, esperando la ejecución de más órdenes técnicas.

La FGR está abocada a iniciar los procesos correspondientes contra los detenidos por la violación a Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) trabaja para establecer con datos de prueba sólidos, la probable participación de los detenidos en los hechos y la localización de otros.