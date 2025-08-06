José Ángel Burruel Mariscal, coordinador de Protección Civil informó que el sismo fue localizado a 63 kilómetros al suroeste de Guaymas con Latitud 27.55 Longitud -111.38 con una profundidad de 10 kilómetros

Un sismo de 4.2 grados se registró al suroeste de Guaymas este día miércoles 6 de agosto, pero no generó daños en infraestructura y tampoco a personas, informó la Coordinación local de Protección Civil.

El movimiento telúrico se registró alrededor de las 00:20:04 horas este miércoles, localizado a 63 kilómetros al suroeste de Guaymas con Latitud 27.55 Longitud -111.38 con una profundidad de 10 kilómetros.

José Ángel Burruel Mariscal, titular de Protección Civil en el puerto dijo que el sismo fue "imperceptible para la mayoría de los habitantes de la ciudad" y hasta el momento no se tienen reportes a través de la línea de emergencias sobre daños o afectaciones en la región.

Las autoridades de los municipios de Guaymas y Empalme mantienen vigilancia en la zona para atender reportes de la población derivado del fenómeno natural registrado durante los primeros minutos de este día.

De acuerdo a la información proporcionada a la Coordinación de Protección Civil en los últimos 218 días el puerto de Guaymas ha registrado un total de 64 sismos con magnitud de hasta 4.4 grados en la escala de Richter con una distancia de hasta 100 kilómetros, con 55 sismos de intensidad de entre 3 y 4 grados, 8 superior a 4 grados y un sismo menor que varía entre los 2 y 3 grados de intensidad.











