El plazo de entrega es el 31 de marzo y para trámites el 28 de febrero

Será hasta el 31 de marzo la fecha límite en la cual el Instituto Nacional Electoral (INE) Delegación Sonora, estará haciendo entrega de las credenciales de elector en la entidad, informó Verónica Sandoval Castañeda.

La vocal ejecutiva del INE Sonora, compartió a su vez que todas aquellas personas que perdieron su credencial para votar, tendrán hasta este 28 de febrero para realizar su reposición por robo o extravió y posteriormente tener hasta el 31 de marzo para recogerla.

“ Van a los módulos del INE y con la huella digital les toman otra fotografía, pero ya no se mueve ningún dato de la credencial y se vuelve a imprimir su credencial. Tenemos hasta el 31 de marzo para que toda la ciudadanía recoja su credencial de elector, porque si no se recoge, ya no se podrá votar ”, respondió.

Sandoval Castañeda indicó que hasta el 10 de febrero de este año se tenían 17 mil credenciales en los módulos del INE en Sonora, por lo cual invitó a la población a que se recojan para que puedan participar en la votación del 01 de junio.

“Por eso estamos haciendo difusión el último de marzo es la fecha límite para recoger sus credenciales que se realizaron con trámite hasta el 10 de febrero y este 28 de febrero. Por eso, para que aparezcan en la lista nominal, porque con ese corte se hará la lista nominal para la jornada electoral”, explicó.

Asimismo indicó que el 02 de junio se retomarán las actividades normales dentro del INE para el trámite de credenciales, renovaciones y cambios de domicilio y otros datos que se requieran.