Se espera que las regiones de la zona montañosa marquen valores por debajo de los ocho grados centígrados durante la madrugada y noche. En el resto de la entidad las mínimas oscilarán entre los 14 y 18 grados centígrados.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que a partir del día 15 y 16 de octubre se aproximará al noroeste del estado de Sonora el Frente Frío Número 7, el cual originará un marcado descenso en las temperaturas.

De acuerdo con CEPC, se espera que las regiones de la zona montañosa marquen valores por debajo de los ocho grados centígrados durante la madrugada y noche.

En el resto de la entidad se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre los 14 y 18 grados centígrados.

Mientras que las temperaturas máximas podrían mantenerse debajo de los 30°C a excepción del sur del estado el cual podría registrar valores máximos de 31 a 32°C. Tornando un ambiente más fresco, propio de la temporada.

Finalmente, se prevé que durante el paso del frente frío se generen rachas de viento moderadas de 40 a 60 km/h en todo el estado de Sonora.