Del 15 al 30 de septiembre permanecerá abierta la convocatoria para la nueva Beca Universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de nivel secundaria, informó Adrián Duarte Franco, titular de la Oficina de Representación Estatal.

El funcionario explicó que el apoyo consistirá en un depósito de mil 900 pesos bimestrales por familia, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que forme parte del hogar.

Duarte Franco señaló que el programa beneficiará a más de 120 mil alumnas y alumnos de este nivel educativo. Recordó que actualmente la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) cuenta con un padrón aproximado de 129 mil estudiantes de secundaria.

“Desde marzo hemos entregado tarjetas bancarias; con el registro actual ya sumamos 85 mil tarjetas distribuidas. Antes esta beca se conocía como Benito Juárez” , puntualizó.

Para realizar el registro, los interesados deberán activar la Llave MX y crear una cuenta digital, lo que implica generar un usuario, correo electrónico y contraseña en el portal oficial www.ritabecacetina.gob.mx.

Finalmente, exhortó a madres y padres de familia a acudir al registro civil para regularizar el acta de nacimiento o la CURP, en caso de presentar algún problema con dichos documentos al momento de la inscripción.