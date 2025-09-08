El delegado Octavio Almada Palafox confirmó que en octubre se entregarán las tarjetas y durante noviembre se realizará la dispersión del apoyo económico de tres mil pesos para las mujeres de 60 a 64 años.

Se entregarán durante octubre más de 47 mil tarjetas de la Pensión Mujeres para el Bienestar y en noviembre se hará la dispersión del recurso, confirmó el delegado Octavio Almada Palafox.

Detalló que tal como se anunció durante la conferencia matutina de la presidencia Claudia Sheinbaum, durante noviembre se realizará la dispersión del apoyo económico de tres mil pesos para mujeres de 60 a 64 años.

Señaló que actualmente ya se encuentran entregando tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar, que corresponden a quienes se registraron durante junio.

“Se están entregando y se van a entregar hasta el día 13 las tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar que se registraron en el mes de junio y la Pensión de Adulto Mayor que realizaron su registro durante junio” , expresó.

Así mismo, anunció que este martes 10 de septiembre iniciará la dispersión del programa 'Sembrando Vida' con el que se beneficiará a más de cuatro mil 700 sembradores mujeres y hombres que se dedican a las actividades del campo.

Precisó que en este programa impulsado por el Gobierno Federal se realizó una inversión de más de 30 millones de pesos en la entidad.

Invitó a la ciudadanía a acudir al Banco del Bienestar más cercano para retirar sus distintos apoyos sociales.