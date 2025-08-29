Por el monzón mexicano y aire húmero se pronostican lluvias puntuales y muy fuertes en Sonora, con altas temperaturas de 40 a 45 grados C.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que por monzón mexicano y aire húmedo Sonora tendrá lluvias fuertes puntuales y muy fuertes de 50 a 75 milímetros con rachas de viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y temperaturas máximas de 40 a 45 grados C.

El pronóstico general de este 29 de agosto del 2025 para Sonora es de lluvias puntuales y muy fuertes, pero finalmente, persistirá el ambiente “muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 °C en el noreste de Baja California, zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, señala en el informe el SMN.

Para el Pacífico Norte señalan que por la mañana, el cielo estará despejado a medio nublado; ambiente cálido, siendo templado en sierras de la región, y muy caluroso en Sonora.









Durante la tarde, cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y puntuales fuertes en Sinaloa, “todas con descargas eléctricas, y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida”.









Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora.









El clima para este día y mañana sábado por municipio:









Hermosillo: Medio nublado con temperaturas de 26 a 38 grados C y mañana sábado un poco nuboso. Vientos de 5 a 10 km/h.

Cajeme: Cielo nublado y mañana poco nuboso. Temperaturas de 26 a 40 grados C.

Navojoa: Medio nublado y mañana poco nuboso. Temperaturas de 26 a 38 grados C.

Nogales: Cielo nublado y mañana también. Temperaturas de 21 a 32 grados C.

Guaymas: Cielo nublado y mañana poco nuboso. Temperatura de 28 a 34 grados C.











