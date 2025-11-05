Adultos mayores concentran la mayoría de los casos por enfermedades y caídas.

La delegación de Cruz Roja en Guaymas registró un incremento de hasta el 100% en la prestación de servicios durante este 2025, en comparación con el año anterior, informó Erika León Hernández.

La administradora de la institución detalló que los adultos mayores encabezan la lista de atenciones brindadas, principalmente por enfermedades y caídas desde su propia altura.

Explicó que el aumento en los servicios se atienden tanto en la vía pública como en los domicilios, especialmente durante los meses de julio, agosto y septiembre, considerados los de mayor actividad para la institución de emergencias.

“En las atenciones al adulto mayor se atienden casos por enfermedades y caídas, sin embargo, hemos notado una disminución en los accidentes de motociclistas en los últimos meses” , expresó.

Agregó que desde septiembre el personal de Cruz Roja ha participado activamente en diferentes eventos, como las fiestas patrias, con la instalación de módulos de apoyo, así como en capacitaciones, activación de protocolos por los efectos de las lluvias registradas en la región y los festejos del Día de Muertos.

Señaló que para los últimos meses del año se prevé una reducción de incidentes debido a la disminución de las temperaturas, ya que el calor suele ser un factor que afecta tanto a automovilistas como a peatones.

Exhortó a la comunidad a mantener cuidados especiales con las personas de la tercera edad durante esta temporada, finalizó.