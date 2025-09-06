En esta ocasión se realizó la liberación de 91 tortugas a través del programa 'Protección a la Tortuga Golfina'.

El Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C. (Crrifs) llevó a cabo la segunda liberación de tortugas de la temporada en Playa Miramar en Guaymas.

Diana Astrid Barreto Luna, integrante de Crrifs, detalló que en esta ocasión se realizó la liberación de 91 tortugas a través del programa 'Protección a la Tortuga Golfina'.

“La mayoría de los nidos que rescatamos los llevamos al centro de incubación, y después de su periodo de incubación nacen las tortugas y liberamos el nido donde lo rescatamos” , dijo.

Añadió que de junio a diciembre se lleva a cabo la temporada de anidación, periodo en el cual las tortugas depositan sus huevos en la orilla de la playa. Los nidos son recolectados cuando la playa tiene alta afluencia de turistas, presencia de basura o vehículos. Tras completarse el periodo de incubación, las crías son liberadas en el mismo lugar donde fueron encontradas.

A través del programa 'Protección a la Tortuga Golfina', la asociación Crrifs ha liberado más de 30 mil crías durante cinco años.

Los interesados en apoyar el programa pueden adoptar un nido de manera simbólica, es decir, donando una aportación económica que permitirá apoyar a la agrupación para que siga manteniendo activo el programa.