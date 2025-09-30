El primer galardón se entregará en el Festival Cultural de Navojoa, del 3 al 5 de octubre, como homenaje al maestro y antropólogo.

Una distinción anual bajo el nombre de “Lombardo Ríos Ramírez” se creará con el propósito de reconocer a ciudadanos destacados en lo cultural, académico y social.

La iniciativa la propuso el regidor Federico Llamas Aréchiaga, quien planteó otorgar este galardón como un homenaje al talento local.

La primera entrega coincidirá con el Festival Cultural de Navojoa, programado del 3 al 5 de octubre, que incluirá actividades culturales, gastronómicas y conferencias.

El nombre del reconocimiento rinde tributo a Lombardo Ríos Ramírez, maestro, antropólogo, escultor e historiador, conocido por su labor de preservación de las tradiciones locales.



