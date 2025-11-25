El Comité de Sanidad Acuícola de Sonora informó que la producción de camarón superará las 93 mil toneladas en 2024, consolidando el liderazgo estatal.

Para fortalecer la competitividad y sanidad de la acuacultura sonorense, el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (Cosaes), destacó que el camarón producido en la entidad se mantiene entre los mejores del mundo por su calidad y manejo sanitario.

El sector acuícola de Sonora cerrará el año con cifras que reafirman su posición como referente nacional e internacional en la producción de camarón, gracias a la calidad sanitaria y al trabajo coordinado entre productores y autoridades.

El Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (Cosaes) informó que hasta noviembre se han obtenido cerca de 70 mil toneladas del crustáceo y que las proyecciones apuntan a superar las 93 mil 200 toneladas registradas en 2024, lo que fortalecería el liderazgo del estado en esta actividad.

Miguel Ángel Castro Cosío, director del organismo, subrayó que la sanidad es un factor determinante para alcanzar estos niveles de producción, por lo que se mantiene vigilancia constante en cada etapa del cultivo dentro de las granjas de la entidad.

Durante el primer ciclo productivo se sembraron 29 mil 504 hectáreas distribuidas en 142 Unidades de Producción Acuícola (UPAs), mientras que para el segundo ciclo se atienden 3 mil 221 hectáreas en 35 UPAs, principalmente en Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez y otras regiones productoras, lo que evidencia el dinamismo del sector.

El cultivo se realiza exclusivamente en los meses cálidos, debido al lento crecimiento del camarón en invierno. No obstante, los productores han logrado mantener estándares sobresalientes de calidad y competitividad que posicionan al producto sonorense entre los mejores del mundo.

