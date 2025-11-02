Tras el cierre de la frontera, ganaderos sonorenses reinventan la comercialización de su ganado y mantienen vivas sus tradiciones

Después de que se cerró el cruce para el ganado a Estados Unidos, los ganaderos de Santa Cruz, Sonora, han encontrado una forma de solventar esta problemática enviando ganado al sur del país.

Según Rubén Peralta, ganadero de la región, algunos productores han comenzado a vender sus cabezas de ganado a compradores de Nogales e Imuris, quienes se encargan de transportarlos a ciudades como Ciudad Obregón y Guadalajara.

Esta nueva oportunidad ha sido un respiro para la economía de los ganaderos de Santa Cruz, quienes habían sido afectados por el cierre del cruce fronterizo. "Esto es un respiro a nuestra economía" , aseguró Peralta, quien destacó la importancia de encontrar alternativas para mantener a flote la industria ganadera en la región.

Las corridas de ganado

Además de encontrar una nueva forma de comercializar su ganado, los productores de Santa Cruz también han encontrado una forma de mantener viva la tradición de las corridas de ganado. Peralta, quien forma parte del grupo siete de trabajo, explicó que estas actividades se han convertido en un evento familiar y comunitario, donde se aprovecha la convivencia entre adultos, mujeres y niños.

Las corridas de ganado en Santa Cruz son una actividad que requiere de gran esfuerzo y dedicación, pero también es una oportunidad para que las familias se reúnan y disfruten de la compañía mutua. "Esta actividad se vuelve todo un agasajo para las familias" , destacó Peralta, quien enfatizó la importancia de preservar las tradiciones y la cultura ganadera en la región.

Los ganaderos de Santa Cruz han encontrado una forma de sobrevivir y prosperar a pesar de las dificultades, gracias a la creación de nuevas oportunidades y la preservación de las tradiciones. La industria ganadera en la región sigue siendo una fuente importante de ingresos y empleo para muchas familias sonorenses.