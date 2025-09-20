Reunión entre el alcalde de Hermosillo y cámaras empresariales para agilizar trámites a empresas con proyectos de inversión.

El presidente de Coparmex Sonora Norte, Gilberto Bustamante, subrayó la importancia de consolidar el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y aseguró que su fortalecimiento para los próximos cinco años traería ventajas significativas para los tres países.

"Si estas negociaciones hacen que el tratado se fortalezca para los próximos cinco años, yo creo que todos ganamos" , afirmó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que México salga desfavorecido, Bustamante reconoció que en toda negociación hay concesiones.

"En algunas cosas no salen tan favorecidos, pero en muchos otros sí. Lo bueno es que el comercio funciona a nivel de todos estos países y ahí es donde está lo importante de estas negociaciones" .

El dirigente subrayó que en C oparmex consideran esencial que en estas negociaciones participen no solo los gobiernos, sino también el sector empresarial y los sindicatos, para identificar áreas de oportunidad que fortalezcan a los tres sectores.

En el ámbito local, Bustamante informó que recientemente se sostuvo una reunión entre el alcalde de Hermosillo y las cámaras empresariales, donde se abordaron temas de mejora regulatoria. Como resultado, se firmó un convenio que permitirá agilizar ciertos trámites a empresas con proyectos de inversión.