El Congreso del Estado abrió la convocatoria para participar en la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2025, un reconocimiento destinado a distinguir a mujeres con trayectoria destacada en distintos ámbitos de la vida pública y social.

La convocatoria estará vigente del 1 al 15 de octubre y contempla categorías como política, investigación, trabajo social, ciencias e ingeniería, docencia, función pública, ámbito jurídico, literatura, periodismo, empresarial, salud y deporte.

De acuerdo con la normatividad que respalda este reconocimiento, las propuestas deberán incluir una descripción detallada de los actos y logros de la persona postulada.

Los registros pueden entregarse de manera electrónica mediante el formulario disponible en el micrositio del Congreso (congresoson.gob.mx), o en formato físico en la Oficialía de Partes, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Comité calificador

El jurado estará integrado por representantes de distintos poderes e instituciones: una diputada de la Comisión para la Igualdad de Género, una magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, una consejera del Instituto Estatal Electoral, una magistrada del Tribunal Estatal Electoral, la titular de la Secretaría de las Mujeres y tres representantes de la sociedad civil.

La entrega de la presea está programada para el próximo 25 de noviembre, durante una sesión solemne del Pleno del Congreso del Estado.