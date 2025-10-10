Inscripciones abiertas hasta el 10 de noviembre en las oficinas del Instituto del Deporte.

El Instituto del Deporte de Hermosillo (IDH) anunció este viernes en rueda de prensa la convocatoria oficial dirigida a la comunidad deportiva, para presentar candidaturas al Premio Municipal al Deporte 2025, una distinción que busca reconocer la trayectoria, el esfuerzo y la dedicación de las y los atletas de la capital sonorense.

Durante el anuncio oficial, Rafael Cruz Flores, director del IDH, invitó a la comunidad deportiva a presentar candidaturas en las cuatro categorías: infantil, juvenil, abierta y paratleta, tanto en rama femenil como varonil.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles en las oficinas del Instituto, ubicadas en bulevar Camino del Seri y Arroyo Claro, colonia Nacameri.

Las categorías quedan definidas de la siguiente manera

Infantil : menores de 12 años.

: menores de 12 años. Juvenil : de 12 a 17 años.

: de 12 a 17 años. Abierta : de 18 años en adelante.

: de 18 años en adelante. Paratleta: todas las edades.

Entre los principales requisitos para postular se encuentran ser originario de Hermosillo o contar con al menos dos años de residencia en el municipio, además de haber destacado en alguna de las siguientes áreas: deportista, entrenador o entrenadora, promotor deportivo, equipo, juez o jueza, árbitro, patrocinador o patrocinadora.

Asimismo, no podrán participar quienes hayan obtenido el primer lugar o el premio absoluto en la edición anterior.

Premios económicos y reconocimientos

En esta edición, por primera vez se entregará el premio económico en una sola exhibición: el ganador absoluto recibirá 20 mil pesos, mientras que los primeros lugares de cada categoría obtendrán 15 mil pesos, junto con el reconocimiento oficial del Gobierno Municipal.

El director deportivo, Samuel Lizárraga, destacó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de noviembre, y que las y los interesados deberán presentar cédula con fotografía, currículum actualizado, documentación que respalde su trayectoria, identificación oficial (o la del tutor en caso de menores de edad) y un video de hasta 90 segundos que resuma su trayectoria deportiva.

Las bases completas las pueden consultar en los sitios oficiales del Instituto del Deporte de Hermosillo, o en el portal del H. Ayuntamiento de Hermosillo: hermosillo.gob.mx