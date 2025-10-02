El Premio Estatal de Economía tiene como propósito distinguir al profesional de la economía que presente el mejor trabajo original sobre un aspecto o problema de la economía del Estado de Sonora que contribuya a la elaboración de políticas públicas para su desarrollo futuro.

El Colegio de Economistas de Sonora A.C ha publicado la convocatoria del Premio Estatal de Economía 2025, donde los profesionales de la Ciencia Económica podrán participar y aspirar a ser acreedores a ese reconocimiento.

Los trabajos se estarán recibiendo desde ahora y hasta el 24 de octubre, fecha en la que se cerrará y no habrá extensión de periodo de la misma.

Premios

La persona ganadora recibirá un diploma del Colegio de Economistas de Sonora que la acredite como la más destacada del Premio Estatal de Economía 2025, una medalla y un premio simbólico en efectivo de 30 mil pesos.

El segundo lugar obtendrá 15 mil pesos y el tercero un estímulo de cinco mil pesos; además se les entregarán diplomas de reconocimiento y medallas.

Los reconocimientos y premios se entregarán el 6 de noviembre, Día del Economista, en una ceremonia realizada en la ciudad de Hermosillo. Los ensayos ganadores se publicarán en una edición digital especial de la Revista CORREO en el mes de noviembre.

Convocatoria completa

1.- Podrán participar todos los economistas sin importar su lugar de nacimiento o los profesionales de la economía que laboren en la entidad, pero que contribu- yan al análisis de la realidad de la entidad y tengan propuestas para su desarrollo.

2.- No se requiere ser miembro del Colegio para presentar propuestas.

3.- Podrán participar también pasantes en Economía que trabajen en sus tesis profesionales de las cuales puedan derivar una propuesta.

4.- Los interesados en participar deberán presentar un documento original tipo ensayo donde se analice un tema específico sobre el desarrollo de la entidad o alguna de sus regiones. El ensayo deberá contener al menos tres partes: marco de referencia, definición del tema o problema y desarrollo de éste, así como las alternativas de solución, incluyendo propuestas de políticas públicas.

5.- El documento deberá tener una extensión mínima de quince y máximo veinte cuartillas en Word, separación de espacio y medio en letra Times New Roman, tamaño 12, con márgenes

normales y presentación de bibliografía estilo APA Séptima Edición.

6.- La propuesta deberá entregarse al presidente del Colegio, Javier Villegas Orpinela, en físico y en archivo electrónico, o enviarse por correo electrónico a la dirección: economistasson@gmail.com. Los documentos recibidos se turnarán al comité evaluador para su análisis una vez que cierre la convocatoria.

7.- Los trabajos se podrán recibir a partir del momento en que se publique esta convocatoria hasta el día 24 de octubre de 2025, fecha en la que se cerrará la misma. No se concederá ninguna extensión del período.

8.- El Comité Evaluador será nombrado por el Consejo Directivo en fecha posterior a la publicación de la convocatoria; deberá estar integrado por al menos cinco economistas de reconocido prestigio académico y será presidido por el presidente del Colegio.

9.- El Comité Evaluador analizará los trabajos presentados con base en una metodología que el propio Comité definirá de antemano y emitirá su dictamen a más tardar el 31 de octubre del año en curso y su decisión será inapelable.

10.- La persona ganadora recibirá un diploma del Colegio de Economistas de Sonora que la acredite como la más destacada del Premio Estatal de Economía 2025, una medalla y un premio simbólico en efectivo:

Primer Lugar: 30 mil pesos.

11.-También se entregarán diplomas de reconocimiento y medallas a las personas ganadoras de segundo y tercer lugar.

Segundo Lugar: 15 mil pesos .

Tercer Lugar: Cinco mil pesos.

12.- Los reconocimientos y premios se entregarán el 6 de noviembre, Día del Economista, en una ceremonia realizada en la ciudad de Hermosillo.

13.- Los ensayos ganadores se publicarán en una edición digital especial de la Revista CORREO en noviembre.

14.- Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Consejo Directivo del Colegio o, en su caso, por el Comité Evaluador.