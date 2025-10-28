La convocatoria tiene como objetivo impulsar iniciativas que fortalezcan políticas públicas más justas, accesibles y equitativas para personas con discapacidad.

Durante Sesión Ordinaria de este martes, el Pleno del Congreso del Estado de Sonora aprobó la convocatoria del Tercer Parlamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad 2025.

La diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga del Partido del Trabajo (PT) presentó ante el Pleno la convocatoria, que tendrá lugar el 5 de diciembre en el CRIT Teletón de Hermosillo, en donde se reunirá a 33 participantes con el objetivo de impulsar iniciativas que fortalezcan políticas públicas más justas, accesibles y equitativas para este sector.

Convocatoria

Las y los interesados deberán presentar, del 1 al 15 de noviembre, una propuesta individual de dos a cinco cuartillas por escrito, o de dos a cinco minutos en video o audio, sobre alguno de los cuatro ejes temáticos: salud integral y bienestar; discriminación, derechos y condiciones laborales; educación inclusiva y desarrollo social; o participación ciudadana y políticas públicas inclusivas, enviándola a parlamentodiscapacidad@gmail.com o de manera presencial.

Fortalecimiento a Ley de Prevención y Control de Adicciones entre otras iniciativas

El diputado del Partido del Trabajo (PT) René Edmundo García Rojo presentó una iniciativa para fortalecer la Ley de Prevención y Control de Adicciones, con el propósito de colocar la salud mental y la prevención como ejes centrales de una política integral con un enfoque humanista y de salud pública.

Por otro lado, la diputada Alejandra López Noriega planteó reformar el Código Civil de Sonora para impulsar la hipoteca inversa, que permite a los adultos mayores sin pensión obtener ingresos con su vivienda como garantía, con pagos flexibles, intereses limitados, asesoría financiera y un fideicomiso, extinguiéndose al fallecer el beneficiario o su cónyuge.

Finalmente, el diputado Raúl González de la Vega (PVEM) presentó un posicionamiento en el que condenó el atropellamiento de una madre y su hija en esta ciudad, y solicitó a la autoridad correspondiente a investigar el caso, así como impulsar la legalidad vehicular y medidas que salvaguarden la vida.