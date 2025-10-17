Alfonso Durazo Montaño promueve desarrollo industrial y energías sostenibles en Sonora.

Con el objetivo de fortalecer el sector manufacturero de exportación, clave para la economía estatal y nacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño asistió a la Ceremonia Inaugural de la 50ª Convención Nacional de Index. (Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación).

Durante su intervención, Durazo resaltó que la agenda industrial de Sonora está alineada con el Plan Sonora de Energías Sostenibles, que promueve la transición a energías limpias, la innovación tecnológica y la atracción de inversiones de alto valor agregado. "Sonora está consolidándose como un referente en desarrollo industrial, energías limpias y manufactura avanzada, contribuyendo al crecimiento nacional desde una visión de innovación y sustentabilidad", afirmó.

El gobernador también compartió que, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial del Inegi, en junio de 2025 Sonora se ubicó en la sexta posición nacional entre los estados con mayor crecimiento industrial. Destacó que la industria manufacturera es un motor de empleos y de atracción de nuevas empresas maquiladoras, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los sonorenses.

El evento reunió a líderes empresariales nacionales e internacionales, así como a representantes de más de mil 200 empresas exportadoras. En el presídium estuvieron Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; Alejandro Malagón, presidente de Concamin; y Humberto Martínez Cantú, presidente de Index Nacional.