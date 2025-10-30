Gilberto Lagarda Vásquez, especialista técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad, señaló que en los próximos días continuará los registros de temperaturas elevadas, luego de que el Frente Frío que se espera ingresara al territorio se desviara al noroeste del país.

El frente frío que se esperaba ingresara al estado esta semana finalmente se desvió hacia el noroeste del país, por lo que Sonora continuará con registros de temperaturas elevadas durante los próximos días, informó Gilberto Lagarda Vásquez, especialista técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad.

Explicó que el sistema frontal fue bloqueado por una zona de baja presión y un sistema ciclónico ubicado frente a las costas de Sinaloa, lo que impidió su avance hacia el noroeste.

Este fenómeno actuó como una barrera que desvió el frente hacia Chihuahua y el noreste de México, lo que dejó a Sonora fuera de su influencia directa.

“Por eso no tuvimos efectos marcados de este frente, no hubo descenso notable; al contrario, subió la temperatura porque no tuvimos esos efectos” , detalló el especialista.

Asimismo, señaló que este comportamiento atmosférico modificó los pronósticos iniciales, al generar condiciones más cálidas de lo esperado para el cierre de este fin de semana.

En Hermosillo, las temperaturas máximas oscilarán entre 36 y 38 grados centígrados, mientras que las mínimas se mantendrán entre 17 y 18 grados, condiciones para los próximos días.

Y para las regiones centro, sur y noroeste del estado se estimen máximas cercanas a 35 grados, en tanto que el norte y oriente las mínimas podrían descender entre 0 y 10 grados centígrados.

Por este motivo, Lagarda Vásquez añadió que aunque se prevé un ligero descenso de temperatura a partir del fin de semana, las jornadas diurnas continuarán calurosas, con valores por encima del promedio para esta época del año.