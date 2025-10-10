La consulta ciudadana sobre la presa “Puerta del Sol” en Ures se prevé para mediados de noviembre, informó Rodolfo Castro Valdez de Conagua.

La consulta ciudadana sobre la construcción de la presa “Puerta del Sol” en el municipio de Ures se realizaría a mediados de noviembre, una vez concluida la fase de información y diálogo con los habitantes del Río Sonora, informó Rodolfo Castro Valdez, director de la Cuenca Noroeste de Conagua.

Durante entrevista en Expreso 24/7, el funcionario explicó que la consulta forma parte del compromiso del Gobierno Federal y del Estado de incluir a las comunidades en la toma de decisiones respecto al proyecto hidráulico, el cual no contempla un acueducto y busca aprovechar el almacenamiento de agua tanto para uso agrícola como para consumo humano.

La presidenta Claudia Sheinbaum nos pidió escuchar a la gente, explicarles los beneficios y dejarles decidir. La intención es que sea una consulta democrática, organizada por el Instituto Estatal Electoral, con voto libre y con credencial de elector



El proyecto “Puerta del Sol”, considerado uno de los 17 proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico, contempla una cortina con capacidad de 120 millones de metros cúbicos para almacenar agua del Río Sonora, una cuenca que ha sufrido los efectos de la sequía y el abatimiento de pozos.

Castro Valdez destacó que la decisión de descartar las otras dos presas originalmente proyectadas —en Sinoquipe y San Miguel de Horcasitas— responde a una planeación gradual, y que esta primera obra busca sentar las bases de un plan integral de desarrollo regional.

“No se trata solo de una presa, sino de mejorar la vida de las comunidades: habrá inversión en salud, educación, becas, tecnificación agrícola y fortalecimiento de los pozos. Queremos transformar la región del Río Sonora con una visión integral”, puntualizó.

No afectará el cauce natural

El funcionario reiteró que el proyecto no afectará el cauce natural del río ni los mantos acuíferos, ya que el agua seguirá fluyendo de manera controlada. Además, aseguró que existe el compromiso de que el uso del recurso sea exclusivamente agrícola y para consumo humano, quedando prohibido su aprovechamiento por parte de empresas mineras o industriales.

“La gente tiene derecho a decidir el destino de su comunidad. Nosotros estamos para informar y garantizar que este proceso sea transparente”, subrayó el titular de Conagua en la región.

La inversión estimada para la presa “Puerta del Sol” es de 7 mil millones de pesos, y forma parte de un plan más amplio impulsado por el Gobierno Federal y el Gobierno de Sonora para asegurar el abasto de agua y promover la reactivación económica y social del Río Sonora.