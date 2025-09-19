El Consulado Americano en Nogales, Sonora, advirtió a migrantes sobre la circulación de anuncios falsos en TikTok y otras plataformas que prometen permisos de trabajo de cinco años en EU a partir del 1 de octubre, lo cual es completamente falso.

El Consulado Americano en Nogales, Sonora, emitió una alerta a la comunidad migrante sobre la difusión de anuncios engañosos en plataformas digitales. En un video que circula en redes sociales se asegura, de manera errónea, que a partir del 1 de octubre se podrá solicitar un permiso de trabajo de cinco años en Estados Unidos.

Las autoridades consulares aclararon que esa información no tiene ningún fundamento y que no se han implementado cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos.

La representación diplomática advirtió que los migrantes no deben confiar en contenidos publicados en TikTok u otras redes sociales, ya que la frontera permanece cerrada a la migración irregular y cualquier novedad en materia migratoria solo se informa a través de canales oficiales.

El Consulado subrayó que la propagación de información falsa puede tener consecuencias graves, pues lleva a los migrantes a tomar decisiones equivocadas que ponen en riesgo su seguridad y bienestar.

“Es fundamental verificar la autenticidad de la información antes de actuar”, señaló la autoridad consular, al reiterar el llamado a consultar siempre las páginas y comunicados oficiales del gobierno de Estados Unidos.

El Consulado Americano en Nogales pidió a la comunidad migrante mantenerse alerta, evitar fraudes y confirmar cualquier dato sobre programas de trabajo o migración directamente en canales oficiales antes de tomar decisiones.



