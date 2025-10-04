Los servicios rutinarios de visa y ciudadanos serán reprogramados.

El Consulado de los Estados Unidos en Nogales informó que permanecerá cerrado al público por motivos operativos relacionados con las instalaciones.

Debido a esta situación, los servicios rutinarios para ciudadanos han sido reprogramados para una fecha futura que se anunciará oportunamente.

Atenderán solo emergencias por teléfono

Aunque el consulado está cerrado al público, se mantiene disponible para atender servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses. Para acceder a estos servicios, se puede llamar al (55) 5080-2000 desde México o al 011-52-55-5080-2000 desde los Estados Unidos.

¿Y si tenías cita para la visa?

Los ciudadanos que tenían citas programadas para visa entre el 6 y el 9 de octubre deben verificar su correo electrónico asociado con la solicitud para obtener información sobre la reprogramación de su cita.

Es importante revisar la bandeja de entrada para obtener detalles sobre la nueva fecha y hora de la cita.

El Consulado de los Estados Unidos en Nogales agradeció a través de sus redes sociales la comprensión y la cooperación de los ciudadanos estadounidenses y solicitantes de visa durante este período de cierre temporal. Se espera que el consulado regrese a la normalidad lo antes posible y que se reanuden los servicios rutinarios sin inconvenientes.

Para cualquier consulta o emergencia, se recomienda contactar al consulado a través de los números de teléfono proporcionados o verificar la página web oficial del consulado para obtener actualizaciones sobre la situación y los servicios disponibles.