Una tragedia sacudió a una familia en Nogales, Sonora, luego de que una recién nacida de cinco días de nacida falleciera en el Hospital IMSS Bienestar. Según la madre de la bebé, Ángela, de 24 años, la pequeña había sido alimentada con pecho alrededor de las 22:00 horas y ambas se habían dormido.

Sin embargo, al despertar a la 1:00 horas, del 16 de octubre Ángela se percató de que la bebé no estaba respirando, por lo que marcó al 911 para pedir ayuda. La familia se trasladó de inmediato al hospital, encontrándose con paramédicos de Cruz Roja en el camino, quienes tomaron a la bebé y la llevaron al nosocomio.

Desafortunadamente, la recién nacida fue declarada sin vida en el hospital debido a una bronco aspiración. La Policía Municipal fue alertada del hecho y se presentó en el hospital para recabar información y realizar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Nogales ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del fallecimiento de la bebé. El Centro de Atención Temprana también ha sido informado del caso para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

La muerte de la recién nacida ha causado conmoción en la comunidad de Nogales, y las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.