El presidente Rafael Acuña Griego detalló que el presupuesto prioriza inversión pública y gastos de operación.

Con una solicitud que busca garantizar la operación eficiente y modernizar la infraestructura judicial, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) entregó al Congreso del Estado su propuesta presupuestal para 2026, por un total de 2 mil 126 millones de pesos.

Rafael Acuña Griego, presidente del STJE, detalló que el planteamiento financiero contempla alrededor de 415 millones de pesos para gastos de operación, mientras que cerca de 193 millones se destinarían a inversión pública.

"Esa es la propuesta que estamos enviando; aún no se determina cuánto se aprobará. Es un presupuesto elaborado bajo criterios de austeridad" , señaló.

Indicó que la propuesta prioriza mejoras en los juzgados del estado, así como la cobertura de servicios personales del personal judicial.

Acuña Griego agregó que, de obtenerse la aprobación en los términos planteados, el presupuesto del próximo año representaría un incremento aproximado del 10 por ciento respecto al ejercicio fiscal 2025.