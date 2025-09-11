Rosángela Amairany Peña Escalante, diputada del PES, presentó el acuerdo mediante el cual se exhortó a los 72 ayuntamientos de la entidad para a difundir la línea de emergencia de la Secretaría de Salud para prevenir el suicidio, así como a realizar campañas de promoción de la salud mental.

El Congreso de Sonora emitió un exhorto a los 72 municipios para difundir la línea de emergencia de prevención del suicidio y fortalecer campañas de salud mental. Además, se integró una nueva comisión, turnó iniciativas a comisiones, aprobó la renuncia del síndico municipal de Carbó y escuchó posicionamientos en materia de equidad de género en los medios, el sector pesquero y la gestión de recursos públicos.

Rosángela Amairany Peña Escalante, diputada del PES, presentó el acuerdo mediante el cual se exhortó a los 72 ayuntamientos de la entidad para a difundir la línea de emergencia de la Secretaría de Salud para prevenir el suicidio, así como a realizar campañas de promoción de la salud mental, evitando minimizar la depresión, con el fin de fortalecer la atención y sensibilización en la entidad.

El diputado Rubén Refugio González Aguayo del Partido del Trabajo dio lectura a la iniciativa que reforma la Ley de Salud, con el propósito de garantizar el reconocimiento jurídico de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson), mediante su incorporación expresa a la Secretaría de Salud estatal.

Mientras que la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem del PRD presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Agua y a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que plantea regular el riego agrícola con aguas residuales tratadas bajo los lineamientos que disponen las normas oficiales mexicanas.

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Salud y de Agua para su análisis y, en su caso, dictaminación.

A nombre de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), la diputada Jazmín Guadalupe Gómez del PT presentó la iniciativa para la integración de la Comisión de Comunicación y Enlace Social, que será presidida por la diputada Alejandra López Noriega, las diputadas Ernestina Castro Valenzuela (Morena) y Claudia Zulema Bours Corral (PVEM) como secretarias, y los diputados Héctor Raúl Castelo Montaño (Morena) y Fermín Trujillo Fuentes (NAS) como secretarios.

La diputada Rebeca Irene Silva Gallardo presentó el acuerdo mediante el cual se aprobó la renuncia del ciudadano Jairo Bernardo Maytorena Segura como síndico municipal de Carbó, y se convocó a su suplente para ocupar el cargo vacante.

Finalmente, la diputada morenista Deni Gastélum Barreras destacó la relevancia del Día Latinoamericano y del Caribe de la Imagen de la Niña y la Mujer en los Medios de Comunicación, que se conmemora cada 14 de septiembre; el diputado Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN) reconoció la labor de los pescadores sonorenses; y el diputado Jesús Manuel Scott Sánchez (MC) subrayó la necesidad de una gestión transparente y eficiente del presupuesto participativo de Cajeme.