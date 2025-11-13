El documento será sometido a un análisis exhaustivo por parte de las y los diputados que integran la 64 Legislatura, señaló la presidenta de la Mesa Directiva.

La diputada morenista María Eduwiges Espinoza Tapia, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Sonora, recibió de manos del secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo y del secretario de Hacienda, Carlos Hernández Cordero, el Paquete Económico 2026 del Gobierno de Sonora, que contempla ingresos y egresos por un total de 92 mil 571 millones de pesos.

Al recibir el documento, junto con la diputada Elia Sahara Sallard Hernández, presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Espinoza Tapia dio la bienvenida al equipo del Poder Ejecutivo, que acudió a entregar la documentación presupuestal correspondiente al ejercicio del próximo año.

Por su parte, Adolfo Salazar, secretario de Gobierno, señaló que el presupuesto social más grande de la historia de la entidad se elaboró con responsabilidad y orientado a fortalecer la infraestructura, mejorar el acceso al agua y ampliar el apoyo a los sectores más vulnerables.

Mientras que Carlos Hernández Cordero, secretario de Hacienda, destacó que el presupuesto tiene como propósito consolidar los avances alcanzados en más de cuatro años de transformación, asegurar finanzas públicas sanas hacia el cierre de la administración y fortalecer los programas sociales y educativos que han demostrado buenos resultados, además de impulsar el paquete de infraestructura más importante en la historia de la entidad.

El documento será sometido a un análisis exhaustivo por parte de las y los diputados que integran la 64 Legislatura, señaló la presidenta de la Mesa Directiva.



