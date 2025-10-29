El donativo consistió en dos máquinas Perkins, utilizadas para la enseñanza y escritura en sistema Braille, así como 20 bastones blancos, que fortalecerán la autonomía y movilidad de las y los usuarios.

El Congreso del Estado de Sonora realizó la donación de equipo al Centro de Atención para Ciegos y Débiles Visuales (Néidi), con el propósito de fortalecer el desarrollo integral de las personas con discapacidad visual.

El donativo consistió en dos máquinas Perkins, utilizadas para la enseñanza y escritura en sistema Braille, así como 20 bastones blancos, que fortalecerán la autonomía y movilidad de las y los usuarios.

La diputada María Eduwiges Espinoza Tapia y el diputado Julio Navarro Contreras, pertenecientes a Morena, refrendaron su compromiso de continuar impulsando iniciativas y apoyos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Por su parte, Lizeth Denise Ocejo Tánori, subdirectora del Centro Néidi, acompañada de Erika Moreno, en representación de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema DIF Sonora, agradeció la entrega del material y reconoció el apoyo del Poder Legislativo en favor de la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad visual.

Finalmente, Héctor Jesús Munguía Ortiz y Martha Silvia López López expresaron su agradecimiento a las y los legisladores por el donativo.