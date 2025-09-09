El Congreso de Sonora discutió este 7 de septiembre iniciativas enfocadas en justicia, transparencia, libertad de prensa y protección de grupos vulnerables.

En la sesión ordinaria de este 7 de septiembre, el Congreso del Estado de Sonora abordó reformas orientadas a fortalecer la impartición de justicia, la transparencia y la protección de derechos de distintos sectores sociales.

El diputado Juan Pablo Arenivar Martínez, del PAN, propuso una modificación a la Constitución local para que el Ejecutivo estatal rinda su informe en sesión extraordinaria y el Congreso pueda solicitar la comparecencia del sus secretarios, promoviendo así la rendición de cuentas y la transparencia.

Por su parte, el legislador René Edmundo García Rojo (PT) planteó adicionar el Título 19 y los artículos 220 al 224 a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Sonora para dar rango legal al Premio Estatal de Periodismo, a celebrarse cada 7 de junio, estableciendo lineamientos y un jurado plural.

Derechos de migrantes, niñez y adultos mayores

El diputado David Figueroa Ortega (PVEM) propuso eliminar el requisito de apostillar certificados de nacimiento extranjeros para personas migrantes, facilitando así trámites de identidad y acceso a la educación.

En materia de justicia, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Sonora para reconocer a los corredores públicos como auxiliares de la administración de justicia, con respaldo multipartidista.

La diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC) planteó incorporar un anexo transversal en el presupuesto estatal que asegure recursos progresivos para niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la legisladora Alejandra López Noriega propuso descuentos de hasta 50 % en testamentos para adultos mayores de 60 años, con el fin de prevenir juicios intestamentarios y brindar mayor certeza patrimonial.

Reconocimiento a las mujeres indígenas

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, los legisladores Próspero Valenzuela Múñer (Morena) y Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) destacaron la relevancia histórica, social y cultural de las mujeres indígenas, subrayando la necesidad de impulsar igualdad, liderazgo y desarrollo.

Próxima sesión

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación. El pleno acordó que la siguiente sesión se llevará a cabo el jueves 11 de septiembre a las 10:00 horas.