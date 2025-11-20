Durante Sesión Ordinaria, el diputado Omar Francisco Del Valle Colosio presentó el dictamen, estableciendo derechos claros por los servicios que presta el gobierno estatal y garantizando certeza jurídica, eficiencia operativa y equidad fiscal.

El Congreso del Estado de Sonora aprobó este jueves la armonización de la Ley de Hacienda con la Ley Federal de Armas.

Durante Sesión Ordinaria, el diputado Omar Francisco Del Valle Colosio presentó el dictamen, estableciendo derechos claros por los servicios que presta el gobierno estatal y garantizando certeza jurídica, eficiencia operativa y equidad fiscal.

Mujeres Sonorenses 2025

La diputada Alicia Gaytán Sánchez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, dio lectura al dictamen por el que se reconoce a las mujeres acreedoras de la Presea al Poderío de las Mujeres Sonorenses 2025, distinción que destaca la trayectoria y aportaciones de mujeres en 12 categorías, misma que será entregada el próximo 25 de noviembre.

Sanciones por violencia familiar

Marcela Valenzuela Nevárez, diputada de Morena, leyó el dictamen de reforma al artículo 234-A del Código Penal del Estado de Sonora para incrementar las sanciones por violencia familiar cuando el delito se cometa contra mujeres embarazadas o personas con discapacidad.

Iniciativas en materia digital, educativa, penal, y legislativa

En otro asunto, el diputado Norberto Barraza Almazán del PES dio lectura al exhorto a los 72 ayuntamientos del estado para que den la mayor difusión posible a la conmemoración del Día Estatal de la Pequeña y el Pequeño Comerciante Sonorense, a celebrarse el 6 de diciembre de 2025.

Por su parte Elia Sallard Hernández, de Morena, presentó la reforma al Código Civil, la cual busca crear el Registro Estatal de Arrendatarios Morosos, para dar mayor certeza a las personas arrendadoras mediante la expedición del Certificado de No Arrendatario Moroso como requisito para firmar contratos de arrendamiento de inmuebles.

De Nueva Alianza Sonora, el diputado Fermín Trujillo Fuentes dio lectura a la iniciativa que tiene la intención de asegurar la inclusión digital y proteger el derecho de petición en trámites y servicios públicos.

Iris Sánchez Chiu, del PRI, presentó otra iniciativa para modificar la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo para dar prioridad, en la asignación de becas, a estudiantes con madres o padres jornaleros agrícolas.

El priísta Emeterio Ochoa Bazúa planteó una reforma al Código Penal encaminada a permitir que autoridades puedan detener personas dentro de inmuebles deshabitados en casos de allanamiento en flagrancia sin requerir autorización previa del propietario, con el fin de que no evadan la acción policial.

Juan Pablo Arenivar Martínez, del PAN, dio lectura a la iniciativa que propone crear el Padrón Estatal de Oferta Educativa y Laboral, con el propósito de alinear la formación académica con las necesidades reales del mercado laboral en cada región.

Por su parte, la diputada Alejandra López Noriega, propuso una iniciativa que busca reconocer la abstención y el derecho de las y los legisladores a suscribirse a iniciativas de otros integrantes del Congreso, ampliando las opciones de participación en las votaciones.

Posicionamientos

En los posicionamientos, Deni Gastélum Barrera, de Morena, llamó a garantizar los derechos y oportunidades de niñas indígenas y afromexicanas; Ana Gabriela Tapia Fonllem, del PRD, pidió asegurar presupuesto suficiente para la Universidad de Sonora.

Finalmente, la morenista María Eduwiges Espinoza Tapia resaltó la importancia histórica de la Revolución Mexicana en la construcción de derechos y libertades.