Durante la sesión, diputadas y diputados de la oposición presentaron sus posicionamientos respecto al paquete económico para el próximo año así como propuestas de modificaciones que no fueron aprobadas.

Con 27 votos y seis en contra, el Congreso del Estado de Sonora aprobó por mayoría calificada La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Omar Francisco Del Valle Colosio, diputado del Partido Verde Ecologista de México, presentó el dictamen de la Comisión de Hacienda que contiene la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, por un monto de 92 mil 571 millones de pesos, cuyo objetivo es garantizar la captación de los recursos necesarios para financiar los programas, servicios y compromisos del gobierno de Sonora durante el próximo año.

Por su parte, el diputado Fermín Trujillo Fuentes de Nueva Alianza Sonora dio lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda relativo al Decreto del Presupuesto de Egresos 2026.

La diputada morenista Elia Sahara Sallard Hernández presentó ante el Pleno el dictamen de la Comisión de Hacienda que reforma y adiciona el Código Fiscal y diversas leyes estatales, con el fin de modernizar el sistema fiscal mediante ajustes que fortalezcan la recaudación, amplíen la base de contribuyentes, mejoren la administración tributaria y actualicen las normas y procesos fiscales.

Héctor Raúl Castelo Montaño de Morena dio lectura a la iniciativa de decreto sobre los factores de distribución, los cuales establecen la fórmula para asignar a los municipios de Sonora las participaciones federales con base en diversos criterios, garantizando una distribución equitativa y transparente de los recursos.

Durante la sesión, diputadas y diputados de la oposición presentaron sus posicionamientos respecto al paquete económico para el próximo año así como propuestas de modificaciones que no fueron aprobadas.