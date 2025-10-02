Congreso de Sonora propone eliminar Impuesto Predial Ejidal y crear nuevo gravamen agrícola

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Sonora turnó a comisión la iniciativa para derogar el Impuesto Predial Ejidal y con ello dar paso a un nuevo esquema tributario enfocado en la producción agrícola de los ejidos.

Propuesta de reforma fiscal

La diputada Rebeca Irene Silva Gallardo, presidenta de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, presentó la iniciativa que busca mantener únicamente el impuesto predial convencional y sustituir el gravamen ejidal por el Impuesto Municipal sobre Producción Agrícola Ejidal (IMPAE).

Este nuevo impuesto no se aplicará al autoconsumo ni a la reserva de semillas, y la producción en ejidos quedará exenta de cargas estatales.

“El objetivo es proteger las finanzas de los municipios rurales y otorgar certeza jurídica a los productores” , explicó Silva Gallardo.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda para su análisis.

Recuerdan el 2 de octubre

Como parte de la jornada legislativa, diputadas y diputados de diferentes fuerzas políticas recordaron el 56 aniversario del movimiento estudiantil de 1968.