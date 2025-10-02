Congreso de Sonora analiza eliminación del Impuesto Predial Ejidal
Congreso de Sonora propone eliminar Impuesto Predial Ejidal y crear nuevo gravamen agrícola
En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Sonora turnó a comisión la iniciativa para derogar el Impuesto Predial Ejidal y con ello dar paso a un nuevo esquema tributario enfocado en la producción agrícola de los ejidos.
Propuesta de reforma fiscal
La diputada Rebeca Irene Silva Gallardo, presidenta de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, presentó la iniciativa que busca mantener únicamente el impuesto predial convencional y sustituir el gravamen ejidal por el Impuesto Municipal sobre Producción Agrícola Ejidal (IMPAE).
Este nuevo impuesto no se aplicará al autoconsumo ni a la reserva de semillas, y la producción en ejidos quedará exenta de cargas estatales.
“El objetivo es proteger las finanzas de los municipios rurales y otorgar certeza jurídica a los productores”, explicó Silva Gallardo.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda para su análisis.
Recuerdan el 2 de octubre
Como parte de la jornada legislativa, diputadas y diputados de diferentes fuerzas políticas recordaron el 56 aniversario del movimiento estudiantil de 1968.
Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD), Próspero Valenzuela Muñer (Morena), René García Rojo (PT), y Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN) coincidieron en resaltar que las demandas de libertad, igualdad y justicia del movimiento marcaron la ruta hacia la democratización del país.