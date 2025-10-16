En Sesión Ordinaria de este jueves, las y los diputados presentaron posicionamientos por el 72 aniversario del voto femenino, el Día Internacional de la Niña y el Día de la Raza; y participaron en un recorrido con los ojos vendados con motivo del Día del Bastón Blanco.

El Congreso del Estado de Sonora turnó a comisión iniciativas sobre bienestar animal, transporte agrícola, derecho a la salud y desarrollo rural, y remitió a segunda lectura un dictamen sobre asociaciones religiosas.

El diputado René Edmundo García Rojo del Partido del Trabajo presentó la iniciativa que adiciona el artículo 190 Bis al Código de Familia de Sonora para regular el destino de los animales de compañía en los procesos de divorcio.

Del PRI, Emeterio Ochoa Bazúa propuso reformar los artículos 19 y 20, inciso B, de la Ley de Transporte de Sonora para eliminar la necesidad de concesión, permiso o autorización en la movilización de productos agrícolas no elaborados por el propio productor en caminos vecinales y medios como plataformas o batangas.

Ana Gabriela Tapia Fonllem, diputada del PRD, dio lectura a la iniciativa que reforma la Constitución local, la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, y la Ley que Crea los Servicios de Salud para garantizar constitucionalmente el derecho a la salud con prioridad presupuestaria.

Héctor Raúl Castelo Montaño de Morena presentó una iniciativa que modifica la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, con el propósito de que los ayuntamientos faciliten la expedición de la Constancia de Notorio Arraigo a asociaciones religiosas en etapa constitutiva, garantizando su derecho a organizarse libremente.

La diputada de Morena Alicia Gaytán Sánchez y Claudia Zulema Bours Corral del Verde; Jazmín Gómez Lizárraga del PT; Rebeca Silva Gallardo de Nueva Alianza; Amairany Peña Escalante del PES; y Ana Gabriela Tapia Fonllem del PRD, conmemoraron con posicionamientos el 72 aniversario del voto de las mujeres en México, destacando su importancia para la consolidación democrática de México.

Finalmente, la diputada Deni Gastélum Barreras y el diputado Próspero Valenzuela Múñer, ambos de Morena, expresaron sus posturas respecto al Día Internacional de la Niña y el Día de la Resistencia Indígena.