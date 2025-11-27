Durante Sesión Ordinaria de este jueves, el diputado petista René Edmundo García Rojo y la morenista Elia Sahara Sallard dieron lectura al dictamen que autorizó al titular del Ejecutivo a contratar deuda para obras de infraestructura, así como a refinanciar la deuda de tres entidades paraestatales.

Con 22 votos a favor y seis en contra, el Congreso de Sonora aprobó la contratación de hasta mil 500 millones de pesos en financiamiento para infraestructura y la reestructura de deuda de paraestatales.

Durante Sesión Ordinaria de este jueves, el diputado petista René Edmundo García Rojo y la morenista Elia Sahara Sallard dieron lectura al dictamen que autorizó al titular del Ejecutivo a contratar deuda para obras de infraestructura, así como a refinanciar la deuda de tres entidades paraestatales, manteniendo un nivel de endeudamiento sostenible.

Dicho documento prevé que los recursos liberados fortalezcan la inversión pública y el balance presupuestal.

Los diputadas y diputados de Morena, PT, Nueva Alianza, PES y PVEM se pronunciaron a favor al considerar que se trata de una propuesta fiscalmente responsable que llevará bienestar a la población. Por su parte la oposición se pronunció en contra bajo el argumento de la necesidad de contar con mayor información para emitir su voto en otra sesión sobre el dictamen presentado.

Licencias de alcohol

En otro asunto, la diputada Elia Sallard dio lectura al decreto de reforma a la Ley de Hacienda con el fin de reducir los derechos por revalidación y canje de licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, destinado a otorgar estímulos por pronto pago.

Buscan tipificar como delito el 'Grooming'

Marcela Valenzuela Nevárez, de Morena, propuso reformar el Código Penal para tipificar como delito el acercamiento sexual a menores mediante medios digitales, con el fin de sancionar el denominado 'grooming' con penas más severas y medidas complementarias como tratamiento psicológico y el registro de agresores.

En otro punto, el diputado René Edmundo García Rojo (PT) presentó una iniciativa para armonizar la Ley de Contabilidad Gubernamental con las reformas constitucionales en materia de derechos indígenas y afromexicanos.

Las legisladora Alejandra López Noriega propuso reformar la Ley de Educación para obligar al Estado a promover, mantener y financiar las escuelas de tiempo completo en educación básica.

Finalmente, presentaron posicionamientos la diputada Claudia Bours Corral del Partido Verde sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres; la diputada emecista Gabriela Félix Bojórquez con respecto al presupuesto 2026 para la Universidad de Sonora; y el diputado panista Juan Pablo Arenivar Martínez en referencia al Día Nacional contra el Cáncer de Próstata.