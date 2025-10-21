Un hombre de 27 años fue hallado en estado de ebriedad dentro de un tambo de basura

Un hombre de 27 años fue confundido con un cadáver en la colonia Jardines del Bosque, el pasado 20 de octubre lo que generó una movilización policíaca en la zona.

Según informes, vecinos del sector alertaron al 911 al ver a un hombre dentro de un tambo de basura, con una bolsa en la cabeza y sin responder.

Al llegar al lugar, policías municipales y paramédicos acordonaron la zona y procedieron a revisar al hombre.





Sorpresa en el lugar





Sin embargo, para sorpresa de todos, el hombre reaccionó y comenzó a balbucear.

Después de una evaluación más detallada, las autoridades determinaron que el hombre estaba en estado de ebriedad y bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

El hombre, identificado como Luis, de 27 años, fue trasladado al IMSS Bienestar para recibir atención médica. Afortunadamente, no presentaba lesiones graves.

La rápida respuesta de los servicios de emergencia y la policía evitó cualquier consecuencia mayor.





Advertencia





Este incidente destaca la importancia de llamar a los servicios de emergencia solo cuando sea necesario y de proporcionar información precisa para evitar movilizaciones innecesarias. También es un recordatorio de los peligros del consumo excesivo de alcohol y sustancias estupefacientes.

La policía municipal continúa investigando las circunstancias que rodearon este incidente y exhorta a la comunidad a buscar ayuda si conocen a alguien que esté luchando con problemas de adicción.



