De acuerdo con el reporte oficial, el adolescente había sido reportado como desaparecido por su familia el viernes 26 de septiembre y posteriormente fueron ellos mismos quienes reconocieron el cuerpo.

El comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, confirmó el fallecimiento de Humberto, un joven de 17 años con autismo, cuyo cuerpo fue localizado en la Laguna del Náinari, en Ciudad Obregón.

El dictamen de medicina legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. “No se encontraron huellas de violencia; el resultado indica que se trató de un ahogamiento. El joven padecía autismo y presentaba convulsiones, por lo que estaba bajo tratamiento con medicamento controlado” , explicó Flores.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:30 horas del domingo. La familia del menor reconoció el cuerpo, y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.