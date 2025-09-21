La Dirección de Salud Municipal lanzó un exhorto a la población para mantener medidas preventivas y completar sus esquemas de vacunación.

La Dirección de Salud Municipal de Nogales confirmó el primer caso positivo de sarampión en la ciudad. La paciente es una mujer de 27 años residente del fraccionamiento Las Acacias. Además, se investiga un caso sospechoso en una menor de edad cuyos resultados están pendientes de confirmación.

Ante esta situación, la Dirección de Salud Municipal, lanzó un exhorto a la población para mantener medidas preventivas y completar sus esquemas de vacunación. La directora de Salud Municipal, Aline Rodríguez, destacó que la vacuna contra el sarampión es gratuita y debe aplicarse en tiempo y forma, especialmente en niñas y niños.

"Se han desplegado brigadas conjuntas con el Distrito de Salud para realizar cercos de vacunación en la zona donde se detectó el caso positivo. Estas brigadas iniciaron labores en la Clínica UF 64 del IMSS, donde fue identificado el caso" , agregó la funcionaria de salud.

La doctora Aline Rodríguez, reiteró la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación tanto en menores como en adultos. "Exhortamos a la población a revisar sus cartillas y vacunarse para evitar un brote o una epidemia" , concluyó Rodríguez. Es importante destacar que el caso confirmado solo tiene antecedente de viaje a Nogales, Arizona, y no a estados con alta incidencia de sarampión.

El sarampión es una enfermedad grave que puede causar complicaciones como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía. Los síntomas incluyen fiebre alta, congestión nasal, ojos llorosos y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. La prevención es clave, por lo que se recomienda aplicar la vacuna SRP y mantener actualizadas las cartillas de vacunación