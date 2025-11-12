Luis Fernando fue detenido en Ciudad Obregón y trasladado al Cereso de Hermosillo. La Fiscalía de Sonora lo acusa de haber proporcionado datos falsos.

Luis Fernando López Yescas, abogado y apoderado legal de la empresa Autotransportes Tufesa, fue vinculado a proceso por el delito de falsedad en informes proporcionados ante una autoridad distinta a la judicial, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

De acuerdo con la institución, el abogado aportó el nombre de un chofer que no se encontraba a bordo del autobús que se accidentó el pasado 17 de octubre en el tramo carretero Guaymas-Hermosillo, donde murieron siete personas y más de 20 resultaron lesionadas.

Te puede interesar Vuelca camión de Tufesa en tramo Guaymas–Hermosillo

La orden de aprehensión fue cumplimentada el 11 de noviembre, alrededor de las 18:30 horas, en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Jalisco, colonia Centro de Ciudad Obregón, por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Posteriormente, el detenido, identificado por la FGJE como Luis Fernando 'N', de 48 años, fue trasladado e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, donde permanece a disposición del juez que lleva la causa.

Apoderado legal de empresa de transporte es vinculado a proceso por falsedad en declaraciones



Aportó el nombre de un chofer que no viajaba en el autobús accidentado



Hermosillo, Sonora; 12 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo… pic.twitter.com/KRnIFl2Zzi — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 13, 2025

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentaron la imputación. El Juez determinó vincularlo a proceso e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La FGJE reiteró su compromiso de actuar con firmeza frente a conductas que vulneran la confianza pública y afectan a múltiples víctimas, garantizando la aplicación de la ley y el acceso a la justicia.

En relación con el accidente del 17 de octubre, los choferes José Alberto 'N' y Francisco Javier 'N', quienes se dieron a la fuga, también enfrentan proceso penal: el primero por abandono de personas, y el segundo por homicidio culposo y lesiones culposas graves.