El gobernador Alfonso Durazo confía en pronta solución a bloqueos carreteros por productores agrícolas que afecta tránsito en municipios fronterizos de Sonora.

Detalló que espera que productores agrícolas regresen a las mesas de diálogo con autoridades y lleguen a una negociación favorable para ambos.

"Yo creo que estas organizaciones regresen a la mesa a negociar y ahí en la mesa no levantarse hasta que se construya junto con el Gobierno una solución adecuada" , explicó.

El mandatario destacó la importancia de que las manifestaciones cuenten con el respaldo de la ciudadanía para conseguir una respuesta favorable", comentó.

Desde el pasado martes 25 de noviembre transportistas y campesinos paralizaron alrededor de 36 puntos carreteros en el país. En Sonora se tomó la garita Mariposa en Nogales y hubo cierres en municipios como San Luis Río Colorado Plutarco Elías Calles, y Navojoa.