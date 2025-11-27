Confía Durazo pronta solución ante cierres carreteros de agricultores
El gobernador espera que productores agrícolas regresen a las mesas de diálogo con autoridades y lleguen a una negociación favorable para ambos.
El gobernador Alfonso Durazo confía en pronta solución a bloqueos carreteros por productores agrícolas que afecta tránsito en municipios fronterizos de Sonora.
Detalló que espera que productores agrícolas regresen a las mesas de diálogo con autoridades y lleguen a una negociación favorable para ambos.
"Yo creo que estas organizaciones regresen a la mesa a negociar y ahí en la mesa no levantarse hasta que se construya junto con el Gobierno una solución adecuada", explicó.
El mandatario destacó la importancia de que las manifestaciones cuenten con el respaldo de la ciudadanía para conseguir una respuesta favorable", comentó.
Desde el pasado martes 25 de noviembre transportistas y campesinos paralizaron alrededor de 36 puntos carreteros en el país. En Sonora se tomó la garita Mariposa en Nogales y hubo cierres en municipios como San Luis Río Colorado Plutarco Elías Calles, y Navojoa.