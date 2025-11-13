En pleno arranque del Buen Fin, la representante de Condusef en Sonora, María Fernanda Tapia Díaz, recomendó a las y los tarjetahabientes hacer compras con presupuesto, revisar letras pequeñas y extremar cuidados en compras en línea para evitar fraudes y cargos no reconocidos.

En el inicio del Buen Fin, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Sonora llamó a las y los consumidores a privilegiar las compras informadas y evitar el sobreendeudamiento, en un periodo donde se disparan los pagos con tarjeta y las operaciones bancarias.

En entrevista para Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss (eMedia), María Fernanda Tapia Díaz, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de Condusef en Sonora, resumió la principal recomendación con una frase: “comprar con decisión y no con emoción”.

Explicó que, antes de aprovechar una promoción, es indispensable reflexionar si realmente se necesita el producto y elaborar un presupuesto claro de cuánto se puede gastar sin comprometer la estabilidad financiera.

Recordó que Profeco cuenta con la herramienta “Quién es quién en los precios”, útil para comparar costos entre establecimientos antes de decidir la compra, y subrayó la importancia de revisar siempre las letras pequeñas de ofertas y meses sin intereses, donde se detallan restricciones y posibles cargos adicionales.

Compras en línea y seguridad de datos

Tapia Díaz hizo hincapié en las compras por internet, que se multiplican durante el Buen Fin, y pidió verificar que las páginas sean seguras, identificables por el candado y el prefijo https en la barra de navegación.

“Es sumamente importante verificar que la página sea confiable, porque ahí vamos a poner nuestros datos bancarios y hay que evitar ser víctimas de fraude”, advirtió.

En caso de haber realizado una compra en un sitio que resulte fraudulento, recomendó contactar de inmediato al banco para reportar el cargo como no reconocido, bloquear la tarjeta y presentar la reclamación correspondiente, además de acudir a la fiscalía si procede.

Para compras en tienda física, indicó que es fundamental mantener siempre la tarjeta a la vista, conservar los comprobantes y, si la terminal marca error y pasan el plástico por segunda vez, guardar también el voucher de rechazo para contar con evidencia ante un posible doble cargo.

Llamadas falsas del “banco” y domiciliaciones

La funcionaria alertó sobre un modus operandi recurrente: llamadas en las que supuestos empleados bancarios reportan un cargo “sospechoso” y, bajo el argumento de ayudar al cliente, intentan obtener datos confidenciales.

“Si les hablan del banco para informarles sobre un cargo, lo mejor es colgar y hacer el contacto nosotros directamente con el banco”, enfatizó.

Señaló que, en algunos casos, los defraudadores piden teclear el NIP u otros datos en mensajes de texto o sistemas automatizados, lo que también implica entregar información sensible.

Tapia Díaz indicó que la mayoría de las quejas que reciben en Sonora son por cargos no reconocidos y por domiciliaciones de servicios (como plataformas de entretenimiento) que siguen cobrando aun después de que el usuario solicitó la cancelación.

Explicó que, primero, la reclamación debe hacerse directamente con la institución financiera; si el banco mantiene el cobro pese a la solicitud expresa de cancelar, las y los usuarios pueden acudir a Condusef para iniciar el procedimiento de defensa.

Fraudes en redes sociales y “préstamos fáciles”

La representante de Condusef advirtió, además, sobre los fraudes que se originan en redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde proliferan supuestas financieras que ofrecen créditos inmediatos y piden depósitos por adelantado.

“Cuando les ofrezcan un préstamo y les pidan dinero para poderles prestar, es una alerta: normalmente es fraude. Nadie anda así prestando dinero nada más por prestar”, recalcó.

Recordó que en la página de Condusef existe un registro de instituciones financieras formales, y que muy pocas de ellas se promocionan exclusivamente en redes, por lo que pidió desconfiar de grupos de WhatsApp y ofertas demasiado buenas para ser verdad.

Tapia Díaz subrayó que Sonora es uno de los estados con mayor conectividad en el país, pero también encabeza las estadísticas de fraudes cibernéticos, lo que incluye engaños financieros relacionados con tarjetas y servicios bancarios.

Finalmente, invitó a quienes tengan problemas con su banco a presentar su reclamación en la representación de Condusef, ubicada en Dr. Pesqueira 170, colonia Prados del Centenario, en Hermosillo, o a través del portal www.condusef.gov.mx. También puso a disposición el teléfono 213-58-92 para orientación a usuarios.