El gobernador Alfonso Durazo resaltó el aumento salarial y la paz laboral en Sonora, factores que impulsan inversiones y bienestar para trabajadores.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño afirmó que las políticas impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación han mejorado de manera significativa las condiciones salariales y laborales de millones de trabajadores en el país, durante la vigésima sexta asamblea estatal plenaria 2025 de la CTM en Sonora.

Los líderes sindicales también reconocieron estos avances. Durazo destacó que Sonora ocupa el primer lugar nacional en resolución de conflictos laborales, un factor que —dijo— ha favorecido la llegada de nuevas inversiones y consolidado los beneficios para la clase trabajadora.

Subrayó que la entidad atraviesa un periodo de paz laboral y que la recuperación salarial es histórica: pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 419 en 2025, un aumento real del 235 por ciento.

El mandatario recordó que, con la reforma laboral vigente desde 2023, las y los trabajadores cuentan con el doble de días de vacaciones, pasando de seis a 12 como mínimo.

Además, resaltó que continúa el proceso legislativo para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, con el objetivo de garantizar al menos dos días de descanso.

Finalmente, informó que avanzan las obras del Hospital del IMSS en Navojoa y del Hospital Universitario en Hermosillo; mientras que otro hospital se construye en San Luis Río Colorado y se proyectan nuevas unidades médicas en Ures y el poblado Miguel Alemán.